Ещё девять человек умерли от коронавируса в России

За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Один из них – в Калуге. В целом по стране количество заболевших увеличилось на 14%, сообщает оперативный штаб.

Зарегистрировано также девять смертей. У всех погибших были сопутствующие заболевания, подчёркивают в оперштабе. С начала эпидемии в России скончались 43 человека, выздоровели – 333.

Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 434

Московская область - 49

Брянская область - 12

Орловская область - 3

Тульская область - 2

Смоленская область - 1

Также заболевших нашли:

Санкт-Петербург - 15

Ивановская область - 10

Рязанская область - 6

Ленинградская область - 6

Костромская область - 5

Республика Бурятия - 4

Республика Коми - 3

Чеченская Республика - 3

Кировская область - 3

Челябинская область - 3

Алтайский край - 3

Амурская область - 3

Воронежская область - 2

Ярославская область - 2

Республика Адыгея - 2

Белгородская область - 1

Тамбовская область - 1

Вологодская область - 1

Республика Северная Осетия - 1

Республика Мордовия - 1

Удмуртская Республика - 1

Курганская область - 1

Свердловская область - 1

Омская область - 1

Сахалинская область - 1

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