Ещё девять человек умерли от коронавируса в России

За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Один из них – в Калуге. В целом по стране количество заболевших увеличилось на 14%, сообщает оперативный штаб.
Зарегистрировано также девять смертей. У всех погибших были сопутствующие заболевания, подчёркивают в оперштабе. С начала эпидемии в России скончались 43 человека, выздоровели – 333.
Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 434
- Московская область - 49
- Брянская область - 12
- Орловская область - 3
- Тульская область - 2
- Смоленская область - 1
Также заболевших нашли:
- Санкт-Петербург - 15
- Ивановская область - 10
- Рязанская область - 6
- Ленинградская область - 6
- Костромская область - 5
- Республика Бурятия - 4
- Республика Коми - 3
- Чеченская Республика - 3
- Кировская область - 3
- Челябинская область - 3
- Алтайский край - 3
- Амурская область - 3
- Воронежская область - 2
- Ярославская область - 2
- Республика Адыгея - 2
- Белгородская область - 1
- Тамбовская область - 1
- Вологодская область - 1
- Республика Северная Осетия - 1
- Республика Мордовия - 1
- Удмуртская Республика - 1
- Курганская область - 1
- Свердловская область - 1
- Омская область - 1
- Сахалинская область - 1
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