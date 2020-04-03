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Проверка слуха: в Калуге родила женщина с коронавирусом

Елена Французова
Опубликовано: 03.04.2020 11:19 1 1927
Проверка слуха: в Калуге родила женщина с коронавирусом

Как мы ранее сообщали, в Калужской области пять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Один из пациентов уже выписался из больницы.

Однако в четверг, 2 апреля, в социальных сетях калужане начали размещать информацию о женщине с коронавирусом, которая якобы родила в Анненках.

- В больнице в Анненках нашли двоих, – пишет в «ВКонтакте» Наталия. – Одну роженицу и ещё кого-то. Так вот, теперь два отделения там закрыты! А вы представляете, сколько с этими больными контактировали медработников, прежде чем у них выявили коронавирус?

- Роженица при поступлении уже имела признаки заражения, поэтому с ней изначально контактировали, соблюдая технику безопасности. А вот со вторым больным да, выявили позже. Кучу народу изолировали сразу. И пациентов и медперсонал, - отвечает на её комментарий сотрудник областной клинической больницы.

Данную информацию KP40 прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Во-первых, была не роженица, а беременная, - пояснили в Минздраве. - Она не родила. Во-вторых, была менее суток. Находилась в обсервационном отделении, изолированно от других пациенток.

По второму случаю, нашему изданию пока не предоставили комментарии.

 

Елена Французова
Опубликовано: 03.04.2020 11:19 1 1927
Тэги: коронавирус общество
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