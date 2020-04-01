Появились новые данные о коронавирусе в Калуге

Днём в среду, 1 апреля, замминистра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова озвучила последние данные о коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.
В Калуге по-прежнему три подтвержденных случая, один пациент выздоровел.
С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационаре находится 36 пациентов. Вечером 31 марта, напомним, их было 35.
В обсерваторе пациентов нет.
Дома под наблюдением медицинских сотрудников находится 2313 человек. Сняты с наблюдения 1469 калужан.
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