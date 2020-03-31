В Калуге 2313 человек отправили на домашний карантин из-за коронавируса

Вечером во вторник, 31 марта, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша предоставил обновлённую информацию по ситуации с коронавирусом в нашем регионе.
Количество подтвержденных случаев и людей с подозрением на болезнь в больнице не изменилось – это по-прежнему 3 и 35 соответственно.
Зато за день с 2030 до 2313 выросло число калужан на домашнем карантине. Это люди, которые вернулись из других стран и не имеют признаков болезни.
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