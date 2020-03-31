Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калуге

Утром во вторник, 31 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев осталось тем же – три. Один из мужчин уже выписался.

Число людей на карантине в инфекционной больнице снизилось с 37 до 35.

Из обсервации в людиновском пансионате сегодня выписали последних четырёх человек. Теперь там никого нет.

Уменьшилось и число тех, кто сидит на домашнем карантине. Вчера таких калужан было 2091, а сегодня – 2030.

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