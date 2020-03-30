Число калужан на домашнем карантине превысило 2000

По состоянию на утро 30 марта в Калужской области на домашней самоизоляции в связи с ситуацией по коронавирусу находится 2091 человек. Это люди, которые вернулись из других стран и не имеют признаков ОРВИ. Такие данные на планерке в областном правительстве озвучила заместитель министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА.

В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе находится 37 человек, среди них – двое детей.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Калуге подтвердили третий случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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