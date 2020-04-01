В Калужской области начали закрывать детские площадки во дворах

В понедельник в Балабаново в разных районах города натянули сигнальную ленту вокруг детских площадках во дворах. К такой мере пришлось прибегнуть из-за того, что местные жители несерьезно отнеслись к просьбе руководства страны и региона не покидать свои дома без лишней необходимости, сообщает Obninsk.name.

- Взрослые горожане не только сами передвигались по улицам, но и вывели на прогулку своих детей, - отмечает издание. - Ограждение площадок лентой, конечно, не является особым препятствием и служит лишь дополнительным напоминанием о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области режим самоизоляции введён с 31 марта. В Калуге подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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