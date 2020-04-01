На улицах Калуги полицейские в масках начали останавливать прохожих

На улицах Калуги полицейские начали проводить профилактические беседы с прохожими. Людям рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, введённый в нашей области с 31 марта.

У полицейских есть список калужан, которые находятся на домашнем карантине, так как вернулись из других стран, рассказали KP40 в управлении МВД по Калужской области. Сотрудники проверяют, на месте ли изолированные. Таких у нас, напомним, более двух тысяч.

Также увеличено количество патрульных на улицах.

- Полицейские призывают граждан соблюдать временные ограничения и относиться с пониманием к данным мерам, направленным, прежде всего, на обеспечение благополучия самих граждан, - говорят в полиции. - Не выходите на улицу без особой необходимости. Минимизируйте походы в продовольственные магазины и аптеки, перед посещением торговых точек составьте список необходимых товаров, чтобы сократить количество выходов из дома. Старайтесь не пользоваться общественным транспортом. Тщательно мойте руки после каждого выхода из дома, избегайте близких контактов, исключите рукопожатия.

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