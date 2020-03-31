Калужский чиновник заступился за московских дачников

В понедельник, 30 марта, на планёрке в городской управе начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир ВАСИН заступился за московских дачников. Калужане в соцсетях предлагали закрыть для них въезд в город. Некоторые жители региона писали об этом под постами главы Калужской области Владиславы Шапши.

- Такой тонкий момент. Сейчас из Москвы, в том числе и в Калужскую область, едет очень много людей, - отметил Васин. - А в Калужской области, преимущественно в социальных сетях, у нас анонимные соцсети, пишут какие-то высказывания. Просто просьба обратить внимание, потому что в рамках той стратегии, которая сейчас в городе вырабатывается, может нам очень сильно помешать. Высказывания следующие: что едут заражённые люди, что они едут сюда всех заражать. И вот эти вот настроения все панические, они, к сожалению, распространяются. Вчера, в частности в одном из ТЦ мне кассир аккуратно, достаточно спокойная женщина [сказала]: «Много москвичей, они все больные». Я ей: «Что вы? О чём вы? Они едут с деньгами сюда, покупают, тратят здесь, дома их здесь. Огромный идёт приток денег в Калужскую область. С чего вы это взяли?» - « Ну, вот я читаю, что Москва вся заражена, карантин, там все больны». Идёт некоторое нагнетание.

Монолог Васина прервал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Предельно внимательное, уважительное отношение [должно быть] друг к другу, - сказал Денисов. – Необходимо исполнение тех рекомендаций, которые специалисты довели до сведения населения, чтобы прекратить различного рода инсинуации, кто-то какие-то скоропалительные выводы делает по поводу этих инфекций. Калужане здравомыслящие люди, адекватно воспринимающие ситуацию, её серьёзность.

Дмитрий Денисов призвал верить не слухам, а официальной информации, а также соблюдать элементарные правила гигиены.

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