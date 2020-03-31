Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 27%

За последние сутки в России зафиксировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общее число заражённых достигло 2337 – это на 27% больше, чем 30 марта.

При этом зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает оперативный штаб.

Новых заболевших нашли в следующих регионах:

Москва - 387

Санкт-Петербург - 48

Республика Дагестан - 9

Свердловская область - 9

Мурманская область - 6

Республика Бурятия - 6

Республика Татарстан - 5

Пензенская область - 5

Ленинградская область - 3

Ростовская область - 3

Воронежская область - 2

Астраханская область - 2

Республика Башкортостан - 2

Тюменская область - 2

Приморский край - 2

Костромская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Нижегородская область - 1

Самарская область - 1

Алтайский край - 1

Иркутская область - 1

Хабаровский край - 1

Магаданская область - 1

Республика Крым – 1

В Калуге, напомним, третьего заболевшего нашли 30 марта. С 31 марта в Калужской области действует режим самоизоляции для всех жителей.