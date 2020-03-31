Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 27%

За последние сутки в России зафиксировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общее число заражённых достигло 2337 – это на 27% больше, чем 30 марта.
При этом зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает оперативный штаб.
Новых заболевших нашли в следующих регионах:
В Калуге, напомним, третьего заболевшего нашли 30 марта. С 31 марта в Калужской области действует режим самоизоляции для всех жителей.
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