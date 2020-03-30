Шапша объяснил, почему самоизоляцию ввели для всех жителей Калужской области

Как мы уже рассказывали, 30 марта врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал новое постановление, согласно которому в нашем регионе ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта все жители нашего региона могут выходить из квартиры только по веской причине. Кроме того, всех просят держать дистанцию от других людей в полтора метра.

На своих страницах в социальных сетях Шапша опубликовал короткое видео, в котором объяснил причины принятия такого постановления.

- В связи с ростом числа граждан, прибывающих в наш регион, принял решение об ограничении перемещения жителей с 31 марта, - отметил он. - Прошу не покидать места проживания без особой необходимости: необходимости приобрести лекарство, продукты, вынести мусор или добраться до работы. Прошу с пониманием отнестись к принятым мерам и соблюдать другие ограничения, указанные в постановлении.

Напомним, 30 марта в Калуге подтвердили коронавирус у третьего человека.

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