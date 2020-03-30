Что творится в Калуге в первый день коронавирусных каникул – фоторепортаж

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю. Согласно указу президента, с 30 марта по 3 апреля в стране будут работать только важные для жизнеобеспечения граждан структуры.
В Калуге закрылись развлекательные центры, рестораны, кинотеатры, многие магазины, заводы, школы и детские сады.
В понедельник на улицах города мало людей. Как будто весь день – утро 1 января. При этом нет елок и новогодних украшений.
На улице Кирова из динамиков вместо музыки звучит призыв городской управы о том, что жителям лучше оставаться дома.
На дверях закрытых магазинов висят объявления о том, что они не работают как минимум до 5 апреля.
Калужские магазины закрылись до 5 апреля. На этой неделе можно торговать только продуктами и лекарствами.
В некоторых кафе продают еду на вынос.
Нигде в городе нет пробок. Свободно можно проехать по Кирова, Жукова, Плеханова, Ленина, Московской и даже на Синих мостах.
Зато машин много во дворах многоэтажек. Такое обычно можно увидеть только поздним вечером.
А вот чиновники в большинстве своем продолжают работать, хоть и не ведут прием граждан. Парковка на Старом Торге заполнена машинами.
Коронавирусные каникулы начались в Калуге. А чем вы занимаетесь?
Улица Пушкина в утренний час пик 30 марта.
Ситуация на улицах Калуги по данным Яндекс. Пробок.
Сквер Мира.
В торговых центрах открыты только магазины с продуктами, аптеки и салоны связи.
Улица Плеханова.
Улица Театральная.
Парковка на Старом Торге заполнена.
В Центральный парк, а также в парк Циолковского и скверопарк, пройти нельзя.
Калужский бизнес поставили на паузу.
Ограждение вдоль дорог продолжают мыть.
Общественный транспорт всю неделю будет ходить по расписанию выходных. Многие водители ездят в масках.
Зато во дворах трудно найти место для парковки.
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