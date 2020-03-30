Что творится в Калуге в первый день коронавирусных каникул – фоторепортаж

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю. Согласно указу президента, с 30 марта по 3 апреля в стране будут работать только важные для жизнеобеспечения граждан структуры.

В Калуге закрылись развлекательные центры, рестораны, кинотеатры, многие магазины, заводы, школы и детские сады.

В понедельник на улицах города мало людей. Как будто весь день – утро 1 января. При этом нет елок и новогодних украшений.

На улице Кирова из динамиков вместо музыки звучит призыв городской управы о том, что жителям лучше оставаться дома.

На дверях закрытых магазинов висят объявления о том, что они не работают как минимум до 5 апреля.

Калужские магазины закрылись до 5 апреля. На этой неделе можно торговать только продуктами и лекарствами.

В некоторых кафе продают еду на вынос.

Нигде в городе нет пробок. Свободно можно проехать по Кирова, Жукова, Плеханова, Ленина, Московской и даже на Синих мостах.

Зато машин много во дворах многоэтажек. Такое обычно можно увидеть только поздним вечером.

А вот чиновники в большинстве своем продолжают работать, хоть и не ведут прием граждан. Парковка на Старом Торге заполнена машинами.

Коронавирусные каникулы начались в Калуге. А чем вы занимаетесь? Сижу дома Работаю в офисе Работаю из дома Другой ответ, напишу в комментариях Голосование заканчивается 13/04/2020

Улица Пушкина в утренний час пик 30 марта.

Ситуация на улицах Калуги по данным Яндекс. Пробок.

Сквер Мира.

В торговых центрах открыты только магазины с продуктами, аптеки и салоны связи.

Улица Плеханова.

Улица Театральная.

Парковка на Старом Торге заполнена.

В Центральный парк, а также в парк Циолковского и скверопарк, пройти нельзя.

Калужский бизнес поставили на паузу.

Ограждение вдоль дорог продолжают мыть.

Общественный транспорт всю неделю будет ходить по расписанию выходных. Многие водители ездят в масках.

Зато во дворах трудно найти место для парковки.

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