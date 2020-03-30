Победитель шоу «Голос» призвал калужан на время стать монахами и запереться в келье

Победитель одного из сезонов шоу «Голос» Первого канала иеромонах Фотий из Боровского района Калужской области призвал всех на время стать монахами и запереться в своих кельях-квартирах.

- Дорогие друзья, братья и сестры, в эти непростые для России и всей планеты дни, хотелось бы вам напомнить о словах президента и нашего патриарха, и многих людей из медиапространства, - сказал он пользователям «ВКонтакте» в своём видеообращении. - Ещё раз и ещё раз нам пытаются вдолбить в голову, что нужно на время ограничить своё местопребывание. Давайте ненадолго почувствуем, что такое быть монахом, затворимся в своей келье, в своей внутренней клети. Эти дни нам помогут немножко взглянуть на себя, успокоиться, остепениться, заглянуть в свою душу, посмотреть на свои помыслы. Именно в условиях изоляции от внешнего мира мы больше слышим свои сердечные помыслы, свои сердечные движения.

Фотий напомнил, что, заразившись коронавриусом сами, мы можем передать эту болезнь своим близким, в том числе старшему поколению.

- Занимайтесь творчеством, уборкой, спортом занимайтесь дома, занимайтесь какими-то упражнениями, творите что-то, читайте книги. Посвятите это время себе любимым. Дай Бог вам здоровья, - сказал монах.

Напомним, что в понедельник, 30 марта, в России начались нерабочие дни. В это время калужан призвали как можно меньше бывать в общественных местах, а старшему поколению и вовсе посоветовали не выходить из дома – продукты и медикаменты готовы доставить волонтёры.

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