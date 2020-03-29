Калужанам начали рассылать СМС с призывом оставаться дома

В воскресенье, 29 марта, жителям Калужской области начали приходить СМС с номера МЧС с призывом оставаться дома. Обычно спасатели предупреждают об ухудшении погоды, но теперь в сообщениях идёт речь о борьбе с коронавирусом.

«Дорогие земляки! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции прошу оставаться дома, соблюдать санитарные нормы безопасности, ограничить контакты с людьми. Берегите себя и окружающих», - говорится в сообщении от имени врио губернатора Владислава ШАПШИ.

Ранее, напомним, глава области обратился ко всем калужанам с видеообращением.

До этого МЧС также присылало СМС с напоминанием о том, что возвращающиеся в наш регион из других стран должны провести 14 дней в самоизоляции.

СМС, которые приходят жителям Калуги от МЧС.

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