В Калужской области 1950 человек отправили на домашний карантин из-за коронавируса

Утром в воскресенье, 29 марта, появились новые данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в Калужской области.

По состоянию на 9:00 у нас по-прежнему подтверждены лишь два случая заболевания.

А вот количество людей под домашним наблюдением выросло со вчерашних 1247 до 1950.

- Продолжается активная работа по выявлению, наблюдению и медицинскому обследованию людей, которые могли иметь контакт с носителями инфекции, - написал врио губернатора Владислав ШАПША. - Под наблюдением дома находятся 1950 человек. Это люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, которые находились в течение 14 дней в самоизоляции и наблюдались медиками. Я хочу поблагодарить этих людей за то, что в такой тяжелой моральной ситуации проявили гражданскую ответственность и прекратили контакты с окружающими, для того чтобы обезопасить их.

При этом Шапша сообщил, что на сегодня снято с наблюдения 1087 человек.

- Рад что никто из них не столкнулся с болезнью, с которой мы с вами сейчас сообща боремся, - написал врио губернатора в соцсетях.

На карантине в больнице на Грабцевском шоссе в Калуге остается 34 человека. На обсервации – 11 медиков и членов их семей.

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