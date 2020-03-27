В Калуге три парка закрывают для посетителей

Как мы уже рассказывали, с 28 марта в Калужской области закрываются все места общественного питания. Запрет на их деятельность будет действовать как минимум до 5 апреля. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.

Также в Калуге из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 закрывают для посетителей три парка: Центральный городской парк культуры и отдыха, Парк имени Циолковского и Новый городской парк (на месте рынка). Соответствующее постановление врио городского головы Дмитрия Денисова опубликовано на сайте городской управы.

Парки будут закрыты «до особого распоряжения».

Жителей нашего региона просят максимально сократить контакты с другими людьми и, по возможности, оставаться дома.

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