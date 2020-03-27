Калужане, поможем друг другу пережить коронавирус

Как мы рассказывали, в понедельник, 30 марта, в Калужской области начнутся карантинные каникулы. С сегодняшнего дня в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Мы понимаем, что в эти дни кому-то из наших читателей может потребоваться помощь, например, в покупке продуктов или лекарств, выгуле домашних животных и т.д. Поэтому мы решили на время каникул сделать наш сайт тем местом, где вы можете оставить просьбу о помощи или предложить свою помощь тем, кому она нужна.

Если вам или вашим близким, соседям необходима какая-либо помощь, оставьте сообщение об этом в комментариях к данной публикации.

Если у вас есть возможность чем-то помочь, напишите об этом в комментариях, а также какого рода помощь вы можете предложить и ваши контакты.

Давайте поддержим друг друга в эти дни. Вместе победим коронавирус.