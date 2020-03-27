Толпа иностранцев собралась возле миграционной службы в Обнинске

В пятницу, 27 марта, в комментариях на странице врио губернатора Калужской области опубликовали фотографию толпы иностранцев, которые собрались возле отделения УФМС в Обнинске.

В пресс-службе УМВД KP40 пояснили, что в обнинском отделении из-за угрозы распространения коронавируса ограничили вход посетителей.

- Это сделано для того, чтобы в закрытом помещении не было большого скопления людей, - добавляют в полиции.

Также иностранцам напоминают, что воспользоваться услугами УФМС можно дистанционно – через интернет.

Для того, чтобы иностранцам продлить срок временного пребывания, достаточно обратиться с заявлением в полицию. Тем, кто приехал в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда. Если же срок действия визы уже истек, срок временного пребывания также продлят.

Возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранцам. Мигранты могут получить новые патенты, не покидая Россию. Их не привлекут к административной отвесности за нарушение срока подачи заявлений.

Иностранцам, имеющим разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения времени действия документа.

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