Ещё 167 больных коронавирусом нашли у калужских соседей, умер третий человек

За последние сутки в России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса. Количество заболевших достигло 1036, сообщает 27 марта оперативный штаб.
Больше всего новых пациентов выявлено в Москве – 157. Кроме того, там умер третий человек с COVID-19.
Также есть заболевшие и в других соседних с Калужской областью регионах:
Распределение остальных случаев по стране:
За весь период выздоровело 45 человек.
В Калуге, напомним, по-прежнему два случая заболевания. Один из мужчин уже выписался из больницы.
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