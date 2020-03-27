Ещё 167 больных коронавирусом нашли у калужских соседей, умер третий человек

За последние сутки в России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса. Количество заболевших достигло 1036, сообщает 27 марта оперативный штаб.

Больше всего новых пациентов выявлено в Москве – 157. Кроме того, там умер третий человек с COVID-19.

Также есть заболевшие и в других соседних с Калужской областью регионах:

Московская область – 8,

Орловская и Тульская области – по 1.

Распределение остальных случаев по стране:

Республика Крым – 12,

Волгоградская область – 3,

Чеченская Республика – 2,

Республика Мордовия – 2,

Удмуртская Республика – 2,

Самарская область – 2,

Ивановская область – 1,

Ярославская область – 1,

Республика Дагестан - 1,

Ростовская область – 1,

Республика Татарстан – 1,

Кировская область – 1.

За весь период выздоровело 45 человек.

В Калуге, напомним, по-прежнему два случая заболевания. Один из мужчин уже выписался из больницы.

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