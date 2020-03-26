Правительство опубликовало обращение к калужанам старше 65 лет

Жителям Калужской области старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться на карантине. Об этом говорится в обращении, опубликованном правительством региона в четверг, 26 марта.

Там сообщается, что министерство здравоохранения России разработало рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для россиян старшего возраста.

Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на улицу без необходимости, ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте.

Плановые визиты к врачу желательно перенести на другое время. При этом рекомендации врача по лечению имеющихся хронических заболеваний важно продолжать выполнять.

Пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, пациентам, находящимся на иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, онкобольным в период проведения химиотерапии рекомендовано соблюдать особые меры предосторожности. Если у кого-то из членов семьи есть симптомы заболевания (температура, кашель), либо они недавно вернулись из-за границы, нужно воздержаться от личных контактов.

При необходимости выхода на улицу или нахождения в общественном месте нужно держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей. Если появились симптомы заболевания (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), необходимо вызвать врача на дом.

Калужский Минздрав в свою очередь призывает население ответственно относиться к рекомендациям по обеспечению безопасности собственного здоровья и дисциплинированно соблюдать правила профилактики.

В Калужской области также создан Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в задачи которого входит оказание социальной помощи нуждающимся, прежде всего пожилым людям и ветеранам войны. Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11. Волонтеры будут осуществлять конкретную адресную помощь обратившимся - помогать с походом за продуктами, лекарствами, оплатой коммунальных услуг и т.д.

Напомним, в четверг из инфекционной больницы в Калуге выписали первого заболевшего коронавирусом.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.