Правительство опубликовало обращение к калужанам старше 65 лет

Жителям Калужской области старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться на карантине. Об этом говорится в обращении, опубликованном правительством региона в четверг, 26 марта.
Там сообщается, что министерство здравоохранения России разработало рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для россиян старшего возраста.
Калужский Минздрав в свою очередь призывает население ответственно относиться к рекомендациям по обеспечению безопасности собственного здоровья и дисциплинированно соблюдать правила профилактики.
В Калужской области также создан Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в задачи которого входит оказание социальной помощи нуждающимся, прежде всего пожилым людям и ветеранам войны. Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку по номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11. Волонтеры будут осуществлять конкретную адресную помощь обратившимся - помогать с походом за продуктами, лекарствами, оплатой коммунальных услуг и т.д.
Напомним, в четверг из инфекционной больницы в Калуге выписали первого заболевшего коронавирусом.
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