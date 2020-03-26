Калужские медики возвращаются домой из обсервации в Людиново

Пансионат «Спутник» в Людиново.

В четверг, 26 марта, из людиновского пансионата «Спутник» вернутся в Калугу девять медиков и членов их семей. На прошлой неделе их отправили в обсервацию из-за контакта с первым заболевшим коронавирусом COVID-19 в нашем регионе.

- Выдержан необходимый период изоляции, после чего взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отсутствие заболевания, - сообщил 26 марта врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

Напомним, по состоянию на 9 утра 26 марта, в обсервации в Калужской области находились 19 человек. В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе лежат 36 пациентов с признаки ОРВИ. На домашнем карантине у нас в регионе сидят 972 человека.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.