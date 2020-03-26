136 новых заболевших коронавирусом нашли у калужских соседей, двое умерли

За последние сутки в России зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах, сообщает оперативный штаб.
При этом подтверждены две первые смерти от коронавируса. Пожилые пациенты скончались в столичной больнице.
В соседних с Калужской областью регионах – 136 случаев. И все они в Москве.
Также больные выявлены:
- Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, - подчеркнули в оперштабе. - Все эти поездки были совершены за последние две недели.
В Калуге подтверждены два случая заболевания. За последние сутки у нас на домашний карантин отправили 539 человек.
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