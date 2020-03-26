136 новых заболевших коронавирусом нашли у калужских соседей, двое умерли

За последние сутки в России зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах, сообщает оперативный штаб.

При этом подтверждены две первые смерти от коронавируса. Пожилые пациенты скончались в столичной больнице.

В соседних с Калужской областью регионах – 136 случаев. И все они в Москве.

Также больные выявлены:

Свердловская область - 7

Санкт-Петербург - 5

Пермский край - 5

Республика Саха (Якутия) - 4

Ставропольский край -3

Республика Татарстан - 3

Челябинская область - 3

Красноярский край - 3

Псковская область – 2

Республика Бурятия - 2

Самарская область - 2

Ханты-Мансийский АО - 2

Республика Хакасия - 1

Кемеровская область - 1

Новосибирская область -1

Томская область - 1

Хабаровский край - 1

- Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, - подчеркнули в оперштабе. - Все эти поездки были совершены за последние две недели.

В Калуге подтверждены два случая заболевания. За последние сутки у нас на домашний карантин отправили 539 человек.

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