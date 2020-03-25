129 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России у 163 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее количество заболевших достигло 658, рассказали в оперативном штабе.
При этом 129 новых случаев подтверждены в соседних с Калужской областью регионах:
Также заболевших нашли:
В Калуге лабораторно подтверждено два случая заболевания COVID-19. Анализы ещё двоих перепроверяют в московской лаборатории, так как тестирование нашими врачами показало положительные результаты на коронавирус.
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