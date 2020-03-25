129 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России у 163 человек выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Общее количество заболевших достигло 658, рассказали в оперативном штабе.

При этом 129 новых случаев подтверждены в соседних с Калужской областью регионах:

Москва – 120,

Московская область – 6,

Тульская область – 2,

Брянская область – 1.

Также заболевших нашли:

Республика Крым – 6,

Псковская область – 4,

Краснодарский край – 4,

Оренбургская область – 3,

Республика Саха (Якутия) – 3,

Республика Коми – 2,

Кабардино-Балкарская Республика – 2,

Пермский край – 2,

Архангельская область – 1,

Калининградская область – 1,

Нижегородская область – 1,

Ставропольский край – 1,

Ростовская область – 1,

Республика Башкортостан – 1,

Пензенская область – 1,

Челябинская область – 1.

В Калуге лабораторно подтверждено два случая заболевания COVID-19. Анализы ещё двоих перепроверяют в московской лаборатории, так как тестирование нашими врачами показало положительные результаты на коронавирус.

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