Уже 433 калужанина сидят на домашнем карантине из-за коронавируса

В среду, 25 марта, количество жителей Калужской области, сидящих дома в самоизоляции, увеличилось с 393 до 433. Такие данные опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША. Это люди, которые вернулись из других стран, и не имеют признаков заболевания. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Сняты с наблюдения медиков 147 человек.

- Особое внимание уделяется тем, кто прибыл в Калужскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, - рассказал Шапша. - Организовано их медицинское наблюдение, включающее обследование на коронавирусную инфекцию.

На карантине в инфекционной больнице находится 38 человек. У этих пациентов присутствуют признаки ОРВИ.

На обсервации находится уже 14 медиков и членов их семей. Врачи контактировали с заболевшими коронавирусом.

Лабораторно подтверждено два случая заболевания COVID-19 в Калуге. Анализы ещё двоих перепроверяют в московской лаборатории. Тестирование нашими врачами показало положительные результаты на коронавирус.

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