Поезд из Москвы в Калугу отменяют из-за коронавируса

РЖД сообщила об отмене некоторых поездов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения пассажиропотока. Не будут курсировать поезда, которые пользуются небольшим спросом, подчёркивает перевозчик.

В частности, с 1 апреля отменяется движение ночного поезда 603/604, связывающего Москву с Тулой и Калугой. Как мы уже рассказывали, он начал ходить прошлой осенью и связывает два московских вокзала – Киевский и Павелецкий, проходя при этом через Калужскую и Тульскую области.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.