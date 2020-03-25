Поезд из Москвы в Калугу отменяют из-за коронавируса

РЖД сообщила об отмене некоторых поездов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения пассажиропотока. Не будут курсировать поезда, которые пользуются небольшим спросом, подчёркивает перевозчик.
В частности, с 1 апреля отменяется движение ночного поезда 603/604, связывающего Москву с Тулой и Калугой. Как мы уже рассказывали, он начал ходить прошлой осенью и связывает два московских вокзала – Киевский и Павелецкий, проходя при этом через Калужскую и Тульскую области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!