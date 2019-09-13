Ночные поезда из Москвы в Москву пустят через Калугу

1 ноября запустят два ночных поезда Москва - Москва через Тулу и Калугу.
- Поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов и следовать с остановками: «Балабаново», «Обнинское», «Малоярославец», «Калуга», «Алексин», «Тула», «Узловая», «Бобрик-Донской», «Новомосковск-1», «Венев», «Ожерелье», «Кашира» и «Домодедово», - сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
С Киевского вокзала поезд будет отправляться в 18:40, а с Павелецкого - в 20:33.
- Поезда будут включать в себя вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово, - добавляют в МЖД.
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