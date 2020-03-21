25 новых заболевших коронавирусом обнаружили в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 21% - с 253 до 306. Такие данные приводит оперативный штаб.

В Калужской области по-прежнему один пациент. Он находится в областной инфекционной больнице в Калуге. Зато в соседних с нами регионах обнаружено 25 новых случаев: в Московской области – 17, в Москве – шесть, в Тульской области – два, уточняет РИА Новости.

Кроме того, подтверждено заболевание в следующих регионах:

Татарстан - пять,

Нижегородская область - четыре,

Свердловская область - три,

Калининградская область, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария и Краснодарский край - по два,

Рязанская, Курганская и Челябинская области, Ставропольский, Красноярский и Хабаровский края, Крым и Ханты-Мансийский автономный округ – по одному.

Выздоровели за последние сутки четыре человека: трое в Москве и один в Московской области.

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