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Жителей Калуги старше 60 лет просят не ходить в магазины

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 14:53 1 1444
Жителей Калуги старше 60 лет просят не ходить в магазины

В среду, 18 марта, Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации относительно коронавирусной инфекции COVID-19. В первую очередь эти советы адресованы людям старше 60 лет.

- Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты, - отмечают в ведомстве. - Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам.

Роспотребнадзор дал следующие рекомендации:

  • Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
  • Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.
  • Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вас и ваших родных.
  • Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм.
  • Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.
  • Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.
  • Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.
  • Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, в Калужской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. Телефон горячей линии в Калуге - *040.

Памятка Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

Памятка Роспотребнадзора.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 14:53 1 1444
Тэги: общество коронавирус
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