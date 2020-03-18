33 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

31 случай подтверждён в соседней с Калужской областью Москве, по одному – в Томской и Новосибирской областях. Общее число заболевших в нашей стране выросло до 147 человек.

Напомним, в Калуге первый случай выявили 17 марта. Мужчина недавно вернулся из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе.

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