Калужан научат самостоятельно делать медицинские маски

В одной из аптек Обнинска.

Как мы рассказывали, из аптек Калуги и области стали пропадать медицинские маски.

В понедельник, 16 марта, представитель «Калугафармации» сообщил, что спрос на маски начался с 1 февраля. Дошло до того, что калужане стали разбирать от 5 до 10 тысяч масок в день. При этом в государственных аптеках не повышают цены на них, упаковка по-прежнему стоит 5 рублей, а вот в частных цена доходит до 35 рублей.

Сеть госаптек заключила договор на поставку медицинских масок с Ивановским заводом.

- Даёт нам маски, завтра должно поступить около 30 тысяч штук с нагрузкой, которая в два-три раза превышает стоимость самих масок. Это марля, бинты, перевязка и так далее. Но мы на эти условия идём. Необходимо создать такую атмосферу, чтобы население не паниковало. Нет повода, абсолютно, - считают в сети.

С сегодняшнего дня в калужской аптеке № 1 будет крутиться ролик по изготовлению медицинской маски в домашних условиях.

- В отличие от покупной, её можно несколько раз использовать и обеспечить всю свою семью, - объяснял представитель аптечной сети. – За 10-15 минут можно сшить несколько масок из марли.

- Судя по тому объёму, который вы назвали, у нас вся область должна ходить в масках. Но никого я не видел в масках на улицах, - отметил врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША.

Чиновники отмечают, что во многих случаях маски скупают перекупщики.

- Жителям тоже нужно вести себя сдержанно и адекватно. Нужно понимать для чего, в каких ситуациях эти маски нужны. И не устраивать гонки за этим товаром, - считает глава региона.