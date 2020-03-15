Как не заразиться коронавирусом – рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения России на своём сайте открыло специальную страницу, посвящённую распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Там собраны актуальные данные по ситуации в стране, а также даны важные рекомендации о том, как снизить риск заражения.
На 14 марта известно о 59 случаях болезни в России. При этом проведено уже 95 тысяч исследований. Далее приводит выдержки из информации Минздрава.
Какие симптомы наблюдаются у пациентов с коронавирусом Covid-19?
- Повышение температуры тела в >90% случаев
- Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев
- Одышка в 55% случаях
- Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% случаев
- Головные боли (8%)
- Кровохарканье (5%)
- Диарея (3%)
- Тошнота, рвота
- Сердцебиение
Где можно сдать анализ на коронавирус?
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на Covid-19 назначается медицинскими работниками в случае:
- прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов ;
- наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
- наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.
Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии.
В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.
Что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом?
- Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.
- Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
- Избегайте мест массового скопления людей.
- Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.
- Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.
- По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
- Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.
- Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
- Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих коронавирусом?
- При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Минимизируйте контакты с другими людьми.
- Используйте одноразовую медицинскую маску. Если нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой. При невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба.
- Не прикрывайте рот кистями рук при кашле и чихании, так как это способствует распространению вируса. При невозможности – немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками.
- Использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные баки.
Памятка Минздрава.
Как сообщает правительство Калужской области, информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе можно узнавать по телефонам 88004503003 или *040.
Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.