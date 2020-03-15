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Как не заразиться коронавирусом – рекомендации Минздрава

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 15.03.2020 16:18 6 2546
Как не заразиться коронавирусом – рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения России на своём сайте открыло специальную страницу, посвящённую распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Там собраны актуальные данные по ситуации в стране, а также даны важные рекомендации о том, как снизить риск заражения.

На 14 марта известно о 59 случаях болезни в России. При этом проведено уже 95 тысяч исследований. Далее приводит выдержки из информации Минздрава. 

Какие симптомы наблюдаются у пациентов с коронавирусом Covid-19?

  • Повышение температуры тела в >90% случаев
  • Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев
  • Одышка в 55% случаях
  • Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% случаев
  • Головные боли (8%)
  • Кровохарканье (5%)
  • Диарея (3%)
  • Тошнота, рвота
  • Сердцебиение

Где можно сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.

Обследование на Covid-19 назначается медицинскими работниками в случае:

  • прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов ;
  • наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
  • наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.

Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии.

В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.

Что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

  • Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.
  • Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
  • Избегайте мест массового скопления людей.
  • Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.
  • Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.
  • По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
  • Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.
  • Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
  • Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
  • Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих коронавирусом?

  • При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Минимизируйте контакты с другими людьми.
  • Используйте одноразовую медицинскую маску. Если нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой. При невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба.
  • Не прикрывайте рот кистями рук при кашле и чихании, так как это способствует распространению вируса. При невозможности – немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками.
  • Использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные баки.

Коронавирус памятка минздраваПамятка Минздрава.

Как сообщает правительство Калужской области, информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе можно узнавать по телефонам 88004503003 или *040.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 15.03.2020 16:18 6 2546
Тэги: коронавирус общество здравоохранение минздрав
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