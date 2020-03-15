Как не заразиться коронавирусом – рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения России на своём сайте открыло специальную страницу, посвящённую распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Там собраны актуальные данные по ситуации в стране, а также даны важные рекомендации о том, как снизить риск заражения.

На 14 марта известно о 59 случаях болезни в России. При этом проведено уже 95 тысяч исследований. Далее приводит выдержки из информации Минздрава.

Какие симптомы наблюдаются у пациентов с коронавирусом Covid-19?

Повышение температуры тела в >90% случаев

Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев

Одышка в 55% случаях

Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% случаев

Головные боли (8%)

Кровохарканье (5%)

Диарея (3%)

Тошнота, рвота

Сердцебиение

Где можно сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.

Обследование на Covid-19 назначается медицинскими работниками в случае:

прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов ;

наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;

наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.

Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии.

В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.

Что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Избегайте поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции.

Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).

Избегайте мест массового скопления людей.

Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие гигиенические салфетки.

Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте.

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих коронавирусом?

При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома и вызовите врача. Минимизируйте контакты с другими людьми.

Используйте одноразовую медицинскую маску. Если нет маски, при кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым платком или салфеткой. При невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба.

Не прикрывайте рот кистями рук при кашле и чихании, так как это способствует распространению вируса. При невозможности – немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками.

Использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные баки.

Памятка Минздрава.

Как сообщает правительство Калужской области, информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе можно узнавать по телефонам 88004503003 или *040.

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