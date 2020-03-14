10 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

За сутки в России выявили 14 новых пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщает оперативный штаб.
В частности, вирус обнаружили в соседних с Калужской областью регионах: девять случаев в Москве и один в Московской области. Ещё два заболевших в Кемеровской области, по одному в Санкт-Петербурге и Калиниградской области.
Все пациенты в последние две недели посещали страны Западной Европы.
На данный момент в России зарегистрировано 59 случаев заражения Covid-19. Выписаны восемь человек.
В субботу Министерство просвещения рекомендовало регионам при необходимости временно переходить на дистанционное обучение. Уже известно, что в Москве с 16 марта в школах вводят свободное посещение. Будут ли применятся такие меры в Калуге, пока не сообщается.
В нашем регионе, напомним, заболевших пока нет.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!