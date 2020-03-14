10 новых заболевших коронавирусом нашли в соседних с Калужской областью регионах

За сутки в России выявили 14 новых пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщает оперативный штаб.

В частности, вирус обнаружили в соседних с Калужской областью регионах: девять случаев в Москве и один в Московской области. Ещё два заболевших в Кемеровской области, по одному в Санкт-Петербурге и Калиниградской области.

Все пациенты в последние две недели посещали страны Западной Европы.

На данный момент в России зарегистрировано 59 случаев заражения Covid-19. Выписаны восемь человек.

В субботу Министерство просвещения рекомендовало регионам при необходимости временно переходить на дистанционное обучение. Уже известно, что в Москве с 16 марта в школах вводят свободное посещение. Будут ли применятся такие меры в Калуге, пока не сообщается.

В нашем регионе, напомним, заболевших пока нет.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.