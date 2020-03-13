Новые случаи коронавируса подтвердили в соседних с Калужской областью регионах

В пятницу, 13 марта, стало известно об 11 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Все они – граждане нашей страны.

Вирус обнаружили у пяти человек в Москве, трех в Санкт-Петербурге, по одному человеку заболели в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Всех заболевших изолировали в инфекционных боксах, сообщает оперативный штаб.

Большинство заболевших в последние две недели посещали другие страны — Италию, Францию и Австрию. Еще один человек заразился коронавирусом после контакта с ранее заболевшим.

Всего коронавирус в России по состоянию на 13 марта обнаружили у 45 человек, в том числе у 42 россиян, двух граждан Китая и гражданина Италии. Восемь человек, в том числе все иностранцы, выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним, в Калуге заболевшие коронавирусом пока не выявлены, но под подозрением четыре человека.

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