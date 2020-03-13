Калужане из Германии: «Мы все умрём, но не от коронавируса!»

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Германии достигло 2369. На сегодняшний день эта страна занимает четвёртое место по числу заболевших новым гриппом. Эпицентром распространения остаётся федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Там зафиксировано 688 случаев заражения коронавирусом.

У 80% пациентов болезнь протекает в лёгкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями. От последствий коронавируса умерли шестеро жителей ФРГ.

- С сегодняшнего дня в Берлине закрыты театры, оперы, музеи, выставки, библиотеки, - рассказала нам в пятницу, 13 марта, калужанка Елена САЙ, которая уже четыре с половиной года живёт в столице Германии. – Отменены все массовые мероприятия. В автобусах вход только через заднюю дверь, и у водителя больше нельзя купить билет. Сам водитель огорожен красной лентой. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает сократить, по возможности, социальные контакты и оставаться дома, но при этом до сих пор работают школы и детские сады!

В Польше школы закрываются 16 марта. В Чехии школы уже закрыты. В Израиле школе закрываются сегодня. В Германии – нет. Как тут мрачно шутят: школьная повинность – это священная корова в Германии. Говорят, что сегодня состоится совещание, на котором будет решаться этот вопрос.

Теме коронавируса была посвящена целая пара немецкого в моей школе (Лена учится на воспитателя детского сада. – Прим. ред.). Учительница читала статьи с заголовком: «Мы все умрём, но не от короновируса!». Потом смотрели сайт ВОЗ с официальной статистикой, которая. конечно, успокаивает. Правда, когда идёшь на перемене в магазин, чтобы купить детям по маленькой бутылочке антибактериального геля и видишь пустые полки, становится немного не по себе.

Памятка из берлинской школы.

В школе детям раздали памятки, как правильно мыть руки, чихать и кашлять. Учителя говорят детям во время мытья рук петь «Хэппи Бёздей ту ю». Песенка длится 30 секунд – ровно столько надо мыть руки, чтобы убить вирус.

В русскоязычные родительские группы в ФБ лучше не заходить. Там сплошные списки, что надо купить и в каком количестве на случай карантина, и фотографии забитых багажников и шкафов пачками макарон и банками тушёнок.

У меня во вторник экзамен в моей школе. А через две недели – защита диплома. И я не уверенна, что это всё состоится. Новости меняются каждый час.

У мужа отменяется рабочая конференция в Питере, которую он ждал два года. Вчера он рассказывал, что на работе создали специальный канал для обсуждения перехода всей фирмы на хоум офис. Все готовы работать из дома (и это ровно то, что сейчас рекомендует правительство), но начальство никак не решится объявить поголовный хоум офис. Так что с понедельника – все на работу.

В соседней с Германией Польше заболевших гораздо меньше, но в некоторых магазинах раскупили все продукты. Люди закупаются на случай ухудшения ситуации.

- Тема коронавируса муссируется по всем каналам и во всех газетах, - рассказала нам калужанка Александра ФОМИНА. Она живёт в Германии, в Баварии, которая находится на втором месте по количеству заболевших новым гриппом. – Меркель официально заявила, что переболеет 70 % населения страны и основная задача не допустить большое количество заболевших одновременно, иначе систему здравоохранения ждёт коллапс.

Мы живём в городе Деггендорф. Численность его населения – 31 тыс. человек. У нас отменили все крупные мероприятия. Начало второго семестра в местном университете перенесли на 20 апреля, поскольку там учится очень много иностранных студентов, в то числе из Китая. Школы пока работают в обычном режиме.

Везде стоят дезинфекторы, даже перед входом в некоторые магазины, чтобы можно было протереть ручки продуктовых корзин. Я хожу на массаж в мануальному терапевту в местную поликлинику. Там висит объявление с просьбой воздержаться от посещения врача без острой необходимости. Тесты на коронавирус, насколько мне известно, делают выборочно, в том случае, если есть точная информация о контакте с заболевшим новым гриппом.

Есть официальный сайт, где опубликована информация о том, что нужно делать в том случае, если есть подозрение на коронавирус, а также номер специального телефона. Правда, дозвониться по нему довольно сложно.

В Мюнхене, где находится штаб-квартира BMW, многих перевели на хоум офис. Но там и ситуация сложнее – 150 человек в карантине.

Паники у нас в городе нет, люди ведут себя адекватно, в масках никто не ходит. Жители всё больше времени проводят на улице.

Александра также рассказала немного о ситуации в Северной Италии, где живут её друзья.

- У них запрет на выход из дома до 3 апреля, - говорит Саша. – Чтобы куда-то пойти, нужна специальная разрешительная бумага. В магазины ходить можно, но редко и не везде. В очередях люди стоят на расстоянии двух-трёх метров друг от друга.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жёсткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия, введён общенациональный карантин.

Вирус выявлен уже у более чем 15 тыс. жителей страны. Число скончавшихся в Италии от коронавируса составляет 1016 человек. Выздоровели 1258 человек, 213 из которых поправились за последние сутки.

А как в других странах

Мы связались с нашими земляками, которые живут в других странах и поинтересовались, как у них обстоят дела с ситуацией вокруг коронавируса.

Илья Командин, Сингапур:

- У нас с послезавтра (15 марта) вводят запрет для Франции, Германии и Испании. В дополнение к уже действующему на Китай, Корею, Италию. Прибывающих оттуда не пускают в страну, а резидентов, кто постоянно живет в Сингапуре, помещают в карантин на дому. Надевают им браслеты для отслеживания, как при домашнем аресте.

Но в целом тут уже довольно спокойно. Был момент около месяца назад, когда скупили стандартный набор (маски, санитайзеры, салфетки, воду, рис), в какой-то момент государство даже стало устраивать раздачу масок всем с помощью военных, чтобы народ подуспокоился. Сейчас уже отпустило, все снова появилось в продаже, разве что с масками все еще туго. Рестораны полные, народ не изменил привычки. Массовые мероприятия, впрочем, отменяют. Офисы мало кто закрыл, только наша компания такая нервная.

Но Минздрав регулярно говорит, что стоит ожидать второй волны, так как закрывать полностью границы они не собираются, и будет много импортированных случаев.

Станислав Коротыгин, городок близ Лас-Вегаса, США:

- Зашли в магазин сейчас. С каждым днём, похоже, становится хуже и хуже. Воды нет, туалетной бумаги и полотенец нет, спагетти нет, рис в пакетиках отсутствует, картошки нет. Список можно продолжать. Потому что всё смели. Когда всё закончится, эти товарищи, видимо, долго не будут ходить в магазины.

Как мы уже рассказывали, 12 марта в Калуге прошло экстренное совещание в администрации губернатора по теме коронавируса. В Калужской области болезнь подозревают у четырёх человек. Но подтверждённых случаев пока нет.



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