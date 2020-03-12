Калужский парламент одобрил поправки в Конституцию

На заседании в Калуге в четверг, 12 марта, депутаты Законодательного собрания Калужской области одобрили закон о поправках в Конституцию России. Об этом рассказал врио губернатора Владислав Шапша.

Днём ранее, напомним, закон прошёл третье чтение в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. На этой неделе документ рассмотрят на заседаниях всех региональных парламентов.

Напомним, внести поправки в Конституцию в середине января предложил президент Владимир Путин.

10 марта почётный гражданин Калуги, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

После того, как поправки одобрят региональные парламенты, изменения в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. Оно намечено на среду, 22 апреля. Этот день собираются объявить выходным.