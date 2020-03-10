Президентские сроки Путина обнулят с подачи почётного гражданина Калуги

Валентина Терешкова и Владимир Путин.

Депутат Госдумы России, почётный гражданин Калуги Валентина ТЕРЕШКОВА во вторник, 10 марта, предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Она объяснила свою инициативу необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире».

- Зачем крутить и городить? - приводит её слова РИА Новости. - Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков.

Сам президент чуть позже приехал в Госдуму и в своем выступлении допустил участие в следующих президентских выборах в 2024 году.

По словам Владимира Путина, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд. При этом президент подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России на всеобщем голосовании 22 апреля.

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