В Калуге 12 марта проголосуют за принятие поправок в Конституцию

Днём в среду, 11 марта, Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию. За несколько часов до этого законопроект прошёл третье чтение в Госдуме.

Теперь документ должны рассмотреть на заседаниях региональных парламентов. В том числе и калужского.

В Калуге депутаты Законодательного собрания соберутся в четверг, 12 марта. Вопрос о рассмотрении закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» значится единственным в повестке.

Напомним, внести поправки в Конституцию в середине января предложил президент Владимир Путин.

10 марта почётный гражданин Калуги, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

После того, как поправки одобрят региональные парламенты, изменения в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. Оно намечено на среду, 22 апреля. Этот день собираются объявить выходным.