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Деньги на «шарик» попросят у Церетели

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 06.03.2020 10:25 12 1249
Деньги на «шарик» попросят у Церетели

В четверг, 5 марта, в городской управе прошло заседание советов ТОСов. Один из вопросов, который там обсуждался - реставрация памятника 600-летию Калуги.

Один из представителей ТОСов внёс предложение предусмотреть возможность ТОСам, общинам поучаствовать финансово. А затем в интернете увековечить имя каждого мецената, независимо от суммы.

- Дело чести калужан принять участие в этом городском событии, в этой городской акции. Таким образом необходимо это воспринимать, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

Денисов рассказал, что сейчас готовится проект реставрации «шарика». Скоро городские власти озвучат стоимость работ.

- Если мы говорим про наш город, то, конечно, символом, помимо всех архитектурных памятников и Музея космонавтики, является памятник работы Льва Кербеля, - сказал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - И я, безусловно, поддерживаю инициативу по поводу сбора средств. Со своей стороны, я, как человек из мира искусства, я знаю, я помню с детства академика Льва Кербеля. Его, к сожалению, уже нет в живых... Я бы инициировал со стороны нас, горуправы, Дмитрия Александровича [Денисова] под своим патронажем письмо в Российскую академию художеств. Потому что это символ не только Калуги, этот памятник принадлежит и всей России. Академия художеств обладает ресурсами, авторитетом, чтобы и со своей стороны привлечь средства.

Комов предложил направить письмо на имя Зураба Церетели, который возглавляет Российскую академию художеств.

Напомним, что памятник 600-летию Калуги находится в удручающем состоянии. Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявлял, что если в бюджете Калуги нет средств, чтобы сделать памятник вновь медным, то средства выделят из областного бюджета. Предыдущий городской голова Калуги Дмитрий Разумовский обещал, что восстановительные работы начнутся в 2019 году. Однако этого не произошло до сих пор. А врио городского головы Калуги Дмитрий Денисов на встрече с ветеранами локальных войн заявил, что деньги на ремонт памятника должны собрать сами калужане.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 06.03.2020 10:25 12 1249
Тэги: общество благоустройство алексей комов дмитрий денисов анатолий артамонов дмитрий разумовский
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