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Городские власти предложили калужанам скинуться на ремонт «шарика»

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 27.01.2020 12:42 16 1391
Городские власти предложили калужанам скинуться на ремонт «шарика»

Как мы ранее рассказывали, памятник 600-летию Калуги находится в удручающем состоянии.

- Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие! – прокомментировал тогда ситуацию губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Губернатор подчеркнул, что если в бюджете Калуги нет средств, чтобы сделать памятник вновь медным, то средства выделят из областного бюджета. Предыдущий городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщал, что восстановительные работы начнутся уже в 2019 году. Однако этого не произошло до сих пор.

В пятницу, 24 января, врио городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВ на встрече с ветеранами локальных войн заявил, что деньги на ремонт памятника должны собрать сами калужане.

- В лихие 90-е этот памятник был лишен элементов украшения, медные пластины украли злоумышленники и сдали в Чермет, - приводит его слова горуправа. - «Героев» удалось найти, но привлечь их к уголовной ответственности не удалось, так как этот памятник строили в пору СССР на народные деньги местные заводы, предприятия, и было непонятно – кому же конкретно нанесен ущерб. Понятно, что городские власти и так нашли бы необходимые средства на реставрацию, но чрезвычайно важно, чтобы простые калужане были также приобщены к этому процессу.

По мнению градоначальника, восстановление знакового памятника будет означать, что калужане чтят славное прошлое, поддерживают традиции советской эпохи, в которой первым в мире был запущен спутник, а также полетел в космос Юрий Гагарин, сообщает пресс-служба городской управы.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 27.01.2020 12:42 16 1391
Тэги: благоустройство анатолий артамонов дмитрий разумовский дмитрий денисов
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