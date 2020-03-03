Калужским учителям намекнули, что в Италию лучше не ехать

Во вторник, 3 марта, педагоги одной из школ Калуги сообщили нашему изданию, что их руководство по заданию то ли министерства, то ли управления, опрашивало учителей на предмет, не собирается ли кто-нибудь из них в ближайшее время поехать отдохнуть в Италию.

Учителям намекнули, что если они отдохнут в этой стране, то по возвращении на две недели будут отстранены от работы. Ведь именно столько длится карантин по коронавирусу.

- Мы никаких распоряжений по этому поводу не давали, - прокомментировали нам эту информацию в региональном министерстве образования и науки Калужской области. – Это, скорее, перестраховка директоров. Но в целом странно, что в период эпидемии люди хотят куда-то ехать.

Напомним, что в понедельник, 2 марта, у вернувшегося из Италии россиянина был обнаружен коронавирус. Всего в мире выявлено 90 888 заболевших, а 3116 умерли. Помимо Китая, по числу заболевших коронавирусом лидируют Южная Корея, Италия и Иран.

В тоже время в Калужской области нет ни одного случая этого заболевания.