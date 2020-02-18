$ 63.31 0.15
68.62 0.15
Главная Новости Общество

Стало известно, кто сменил Шапшу во главе Обнинска

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2020 17:14 2 669
Стало известно, кто сменил Шапшу во главе Обнинска

Во вторник,18 февраля, прошло заседание Обнинского городского Собрания, на котором единогласным решением исполняющим обязанности главы администрации наукограда назначена Карина БАШКАТОВА. Ранее её называли главным кандидатом на этот пост.

До этого Башкатова занимала должность заместителя главы администрации по вопросам управления делами.

Карине Башкатовой 46  лет. Она родом из села Троицкое Куйбышевского района.

В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет по специальности «учитель химии и биологии». А в 2002 году получила диплом Северо-Западной академии государственной службы (филиал в Калуге) по специальности «менеджер государственной службы». Прошла профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по специальности «юриспруденция».

В 1996 году работала в отделе по делам молодёжи администрации Октябрьского округа Калуги. После этого занимала различные должности в комитете по делам молодёжи при правительстве Калужской области, комитете по молодёжной политике министерства образования, культуры и спорта Калужской области, управлении по реформированию местного самоуправления на территории Калужской области, городской управе Калуги.

В 2015-2016 годах Башкатова руководила аппаратом Законодательного Собрания Калужской области и была помощником депутата Госдумы Николая Любимова, который ныне руководит Рязанской областью.

В администрации Обнинска она работает с августа 2017 года.

Напомним, до 13 февраля главой администрации Обнинска был Владислав ШАПША. Однако президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2020 17:14 2 669
Тэги: общество владислав шапша карина башкатова
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Профориентационный проект «Точка опоры» благотворительного фонда «Синара» стартовал в Калуге
11 фев 2020 10:36
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
Лечение за границей: преимущества и недостатки
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почему приобретать недвижимость лучше с помощью специалиста?
«Всем подряд» – биржа прямых субподрядов
12 шагов к успешному интернет магазину под ключ

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru