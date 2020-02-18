Стало известно, кто сменил Шапшу во главе Обнинска

Во вторник,18 февраля, прошло заседание Обнинского городского Собрания, на котором единогласным решением исполняющим обязанности главы администрации наукограда назначена Карина БАШКАТОВА. Ранее её называли главным кандидатом на этот пост.

До этого Башкатова занимала должность заместителя главы администрации по вопросам управления делами.

Карине Башкатовой 46 лет. Она родом из села Троицкое Куйбышевского района.

В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет по специальности «учитель химии и биологии». А в 2002 году получила диплом Северо-Западной академии государственной службы (филиал в Калуге) по специальности «менеджер государственной службы». Прошла профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по специальности «юриспруденция».

В 1996 году работала в отделе по делам молодёжи администрации Октябрьского округа Калуги. После этого занимала различные должности в комитете по делам молодёжи при правительстве Калужской области, комитете по молодёжной политике министерства образования, культуры и спорта Калужской области, управлении по реформированию местного самоуправления на территории Калужской области, городской управе Калуги.

В 2015-2016 годах Башкатова руководила аппаратом Законодательного Собрания Калужской области и была помощником депутата Госдумы Николая Любимова, который ныне руководит Рязанской областью.

В администрации Обнинска она работает с августа 2017 года.

Напомним, до 13 февраля главой администрации Обнинска был Владислав ШАПША. Однако президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.