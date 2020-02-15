Кто сменит Шапшу во главе Обнинска

Глава администрации Обнинска Владислав Шапша в четверг, 14 февраля, стал временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. В сентябре он будет участвовать в выборах губернатора. А кто же возглавит наукоград?

- Временно исполнять обязанности главы администрации Обнинска будет муниципальный служащий, назначенный решением Обнинского городского Собрания, - рассказали kp40 в администрации наукограда. - Как только такое решение будет принято, мы дадим информацию во всех источниках.

Ожидается, что заседание городского Собрания пройдёт уже в начале следующей недели. И депутатам, по информации Obninsk.name, предложат проголосовать за Карину БАШКАТОВУ (на фото). Сейчас она занимает должность заместителя главы администрации по вопросам управления делами.

Карине Башкатовой 46 лет. Она родом из села Троицкое Куйбышевского района.

В 1995 году окончила Калужский государственный педагогический университет по специальности «учитель химии и биологии». А в 2002 году получила диплом Северо-Западной академии государственной службы (филиал в Калуге) по специальности «менеджер государственной службы». Прошла профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в РГТУ по специальности «юриспруденция».

В 1996 году работала в отделе по делам молодёжи администрации Октябрьского округа Калуги. После этого занимала различные должности в комитете по делам молодёжи при правительстве Калужской области, комитете по молодёжной политике министерства образования, культуры и спорта Калужской области, управлении по реформированию местного самоуправления на территории Калужской области, городской управе Калуги.

В 2015-2016 годах Башкатова руководила аппаратом Законодательного Собрания Калужской области и была помощником депутата Госдумы Николая Любимова, который ныне руководит Рязанской областью.

В администрации Обнинска она работает с августа 2017 года.

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