«Корабль идёт – шелуха отваливается»: Артамонов напоследок подарил ещё одну цитату

В пятницу, 14 февраля, состоялось расширенное заседание Правительства Калужской области, на котором было официально объявлено об отставке губернатора Анатолия АРТАМОНОВА. Также членам правительства был представлен врио главы региона Владислав ШАПША.

Новый руководитель региона был краток.

- Прежде всего хочу поблагодарить президента РФ за оказанное доверие, - сказал он в своём выступлении. – Мы с вами много лет работали вместе, решали непростые задачи. Конечно же, сейчас круг вопросов, которыми мне предстоит заниматься, существенно расширяется. Я рассчитываю на совместную работу, поддержку. Задачи проще не становятся. Решить их можем только все вместе. Хотел бы поблагодарить Анатолия Дмитриевича Артамонова за доверие, за науку, за поддержку. Если не возражаете, вам слово.

Речь теперь уже бывшего губернатора была более продолжительной.

- Конечно, это важный момент в жизни нашей области. Вы, наверное, хорошо помните, когда я не один раз говорил о том, что в посёлке зависит всё от того, как люди угадали с властью. В городе, районе всё то же самое. И так же область. Губернатор никогда не сможет ничего сделать в том или ином районе или посёлке, если там у местного руководителя не очень здорово получается с реализацией своих полномочий. Точно так же и в регионе. Мы это видим по стране. Там, где не очень получилось, не совсем угадали, регион начинает какие-то неприятности испытывать, происходят дестабилизационные процессы. Поэтому лично передо мной стояла очень сложная задача. Учитывая, что мы с вами проделали огромную работу для того, чтобы область стала такой, какая она есть, мне бы очень не хотелось, чтобы начал происходить какой-то откат назад. Только вперёд чтобы было движение. Во время встречи с Владимиром Владимировичем Путиным я просил о том, чтобы были учтены наши желания к дальнейшему развитию, к тому, чтобы это всё было надёжно.

Далее Артамонов поблагодарил за работу членов областного правительства и попросил их помогать новому главе региона.

- Вам надо пройти осенью выборы. Для этого вы должны делать своё дело. Не надо ни с кем пикироваться, не надо отвечать на какие-то выпады, на какую-то писанину, которая там постоянно присутствует. Корабль идёт, а эта вся шелуха отваливается. Надо идти к результату. Вы должны знать, понимать, что вам надо сделать и не обращать ни на что внимание. Делать честно свою работу во имя благополучия людей, во имя развития региона. Надеюсь на вас.

Далее экс-губернатор обратился к главам администраций муниципальных образований.

- Я не случайно говорил несколько раз: муниципальная власть выше солнца. Вы думаете, это я говорил с каким-то сарказмом. Нет! Я говорю правду! Вы там тоже губернаторы – только чуть в меньших масштабах. И вот от этого вашего успеха будет зависеть успех области, успех губернатора.

Анатолий Артамонов особо отметил, что передаёт область не с долгами, а с нераспределённым остатком бюджетных средств в размере 9 млрд. рублей.

- Это ваша подушка безопасности. Это вовсе не означает, что завтра их бегом надо попытаться как-то там пристроить. Нет! Эти деньги надо беречь. Время нестабильное. Вы видите, что в мире происходит и скольких трудов Владимиру Владимировичу Путину стоит удержать ситуацию нашей огромной страны. И эту ситуацию должен не только он удерживать, но и каждый регион в отдельности, каждый муниципалитет в отдельности. Каждый должен иметь свой какой-то резерв на всякий случай, что называется, для того, чтобы не трясло. Чтобы не было такого обстоятельства, что мы не можем справиться с выполнением социальных обязательств. Никогда нельзя допускать, и мы этого не допускали.

Финальные слова благодарности Артамонов адресовал президенту РФ.

Хочу поблагодарить его (президента) за то доверие, которое он оказывал мне лично. За ту поддержку, которую он оказывал нашей Калужской области. Мы решили огромное количество очень капиталоёмких задач. Если бы не его личное участие в решении этих задач, то, конечно, мы бы их не решили.

Экс-губернатор добавил также, что «никуда не денется». В пятницу Владислав Шапша подписал ему представление в Совет Федерации.

- Я благодарю за это доверие и обещаю с честью выполнять свои обязанности. А обязанность у меня одна: добросовестно служить нашей Родине и дальше, не жалея для этого ни сил, ни времени. Я, безусловно, не буду стесняться помогать нашей Калужской области. И всё буду делать для того, чтобы наша область и дальше развивалась и процветала. Это главный смысл всей моей жизни.

Одной из первоочередных задач, решение которой, возможно, потребует участия Артамонова, является приближающееся 650-летие Калуги.

- Здесь тоже надо мобилизоваться и выполнить все задачи, которые мы наметили. Вчера мы с Дмитрием Николаевичем Козаком (заместителем руководителя администрации президента. – Прим. ред.) обсуждали эту тему, он изъявил готовность продолжить руководство нашим оргкомитетом.

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