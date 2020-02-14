Теперь официально: Артамонов уезжает работать в Москву

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША наделил Анатолия АРТАМОНОВА полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти Калужской области. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 14 февраля.

Это первое постановление, которое Шапша подписал в новой должности. Оно вступило в силу сразу после опубликования.

Ранее, напомним, Анатолий Артамонов заявлял, что согласится стать сенатором, если его наделит такими полномочиями новый глава региона.

В январе, напомним, представитель Калужской области в Совете Федерации от исполнительной власти Юрий Волков подал в отставку по собственному желанию.

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