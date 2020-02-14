Стала известна дата выборов губернатора Калужской области

Как и предполагалось ранее, выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября. Эту информацию в комментарии агентству ТАСС подтвердил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

По его словам, всё пройдёт в единый день голосования.

Он уточнил, что такое решение соответствует статье 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ».

Напомним, вечером 13 февраля Анатолий АРТАМОНОВ подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Обнинска Владислав ШАПША. По всей видимости, он будет основным кандидатом на выборах от партии власти.

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