Артамонов высказался о своей отставке

В четверг, 13 февраля, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушёл в отставку по собственному желанию. Должность временно исполняющего главы региона занял мэр Обнинска Владислав Шапша. Теперь уже бывший губернатор Анатолий Артамонов прокомментировал свой уход.

- Отставка планировалась, - приводит его слова радио «Комсомольская правда». - В этом году выборы. Я считаю, что это правильно, мне не следует принимать в них участие. Нужно молодым людям приходить в политику. Сейчас век цифровой экономики. Я долго работаю, что называется, пора и честь знать.

Владислав Шапша, который назначен врио главы региона, по словам Анатолия Артамонова, имеет необходимый опыт и справится с возложенными обязанностями.

- В разные периоды времени у субъекта были определенные проблемы: сначала нужно было «встать с колен», потом — добиться инвестиционной привлекательности региона, затем — чтобы он стал донором и все были довольны, что живут в Калужской области, - цитирует Артамонова «Известия». - Сейчас нужно поддерживать темп, а для этого надо много и упорно работать.

- Причина ухода понятна, - заявил он также RT. - Я уже давно работаю губернатором, возраст приличный. Надо не пропустить тот момент, когда лучше передать бразды правления более молодым людям. Оценку моей работе будут давать граждане. Я доволен тем, что нам удалось сделать. Владислав Шапша очень способный, показал себя хорошим мэром сложного города, наукограда Обнинска. Уверен, что у него всё получится и на этом новом посту.

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