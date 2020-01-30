Группа Distemper нашла способ выступить в Калуге

Панк-группа Distemper всё-таки выступит в Калуге 1 февраля. Концерт пройдёт там же, где и планировался – в Concert Hall.

- Спасибо всем за слова поддержки! Мир не без добрых людей! – написали музыканты на своей странице в «Вконтакте». - Нам вызвалось помочь очень много людей! В итоге мы сменили организатора, и концерт состоится в том же клубе!

Купленные ранее билеты будут действительны.

Ранее, напомним, калужский концерт отменили после того, как прокуратура выдала предостережение организаторам. В этом документе Distemper называли «музыкальной группой леворадикального творчества». Также прокуратура заявляла, что «в текстах содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».

Позже в прокуратуре Калужской области подчеркнули, что не запрещали проведение концерта, а просто предупредили о том, что нельзя нарушать законодательство.