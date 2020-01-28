В Калуге отменили концерт известной панк-группы из-за предостережения прокуратуры

В субботу, 1 февраля, в Калуге должна была выступить группа Distemper - один из наиболее известных российских коллективов, выступающих в стиле ска-панк. Однако во вторник стало известно об отмене выступления. Об этом участники группы сообщили на своей странице в «ВКонтакте».

Музыканты опубликовали фото предостережения, выданного организатору концерта прокуратурой Калуги.

- По имеющимся в прокуратуре города Калуги сведениям 1 февраля участниками музыкальной группы леворадикального творчества «Distemper» (г. Москва) будет проведен концерт с исполнением музыкальных произведений, в текстах которых содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти, - говорится в этом документе.

Организатора предупредили об административной и уголовной ответственности.

- Организатора внезапно вызвали, чего-то наговорили, ему пришлось подписать бумажку, что он предупрежден об ответственности, - приводит «Коммерсант» слова ударника группы Сергея (Бай) Байбакова. - Ну, он побоялся и решил все отменить.

Стоит отметить, что ни одно произведение Distemper не включено в федеральный список экстремистских материалов.

Купившим билеты зрителям вернут деньги, заявили в группе.