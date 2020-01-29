Калужская прокуратура заявила, что не запрещала концерт группы Distemper

Как мы уже рассказывали, в Калуге отменили концерт одной из самых известных российских ска-панк групп Distemper, который должен был состояться 1 февраля. Организаторы пошли на этот шаг после того, как прокуратура города выдала им предостережение.

В среду, 29 января, калужская прокуратура сообщила kp40, что не запрещала проведение мероприятия.

- Предостережение прокурора не является запретом на проведение указанного мероприятия, оно направлено на предупреждение организатора о недопустимости нарушения закона, - подчёркивают в ведомстве. - Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались.

В тексте предостережения прокурор, напомним, заявлял о радикализме музыкантов:

- По имеющимся в прокуратуре города Калуги сведениям 1 февраля участниками музыкальной группы леворадикального творчества «Distemper» (г. Москва) будет проведен концерт с исполнением музыкальных произведений, в текстах которых содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти.

Полный текст документа опубликован здесь.

Стоит отметить, что ни одно произведение Distemper не включено в федеральный список экстремистских материалов.