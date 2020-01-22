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Максиму Акимову нашли новую должность

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 22.01.2020 11:28 26 4902
Максиму Акимову нашли новую должность

Бывшему мэру Калуги Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», и он его принял, сообщает в среду, 22 января, РБК со ссылкой на три источника в окружении бывшего вице-премьера.

Напомним, с 2018 года до недавнего времени Максим Акимов занимал пост вице-премьера, курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики. В середине января правительство было отправлено в отставку, а во вторник, 21 января, объявлен новый состав, в котором Акимова не оказалось. Как сообщал источник РБК, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.

Представитель «Почты России» заявил, что у них нет информации о смене генерального директора. Сейчас её возглавляет Николай Подгузов. Его контракт действует до 2024 года.

Отметим, что прошлой осенью Акимов стал председателем совета директоров «Почты России».

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 22.01.2020 11:28 26 4902
Тэги: общество максим акимов
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